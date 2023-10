Berlin schiebt abgelehnte Asylwerber schneller ab

Rund 50.000 ausreisepflichtige Ausländer in Deutschland

Polizei und Behörden sollen weitere Durchsetzungsrechte im Abschiebeprozess erhalten. Sowohl Kanzler Olaf Scholz als auch Faeser hatten betont, dass man die Abschiebungen beschleunigen müsse. Die Maßnahmen gehören zu einem Migrations-Paket, auf das man sich innerhalb der Ampel-Koalition geeinigt hatte. Es umfasst auch schnellere Arbeitsmöglichkeiten für Flüchtlinge. Das deutsche Innenministerium schätzt die Zahl der ausreisepflichtigen Ausländer auf rund 50.000. Die SPD-Politikerin hatte darauf verwiesen, dass in diesem Jahr die Zahl der Abschiebungen rund 27 Prozent über der des Vorjahreszeitraums liege. Bei SPD und Grünen gibt es vereinzelt Kritik an der Gesetzesverschärfung.