FPÖ und SPÖ starten Angriff auf ORF-Landesgebühr

Was die Niederösterreicher bezahlen

Worum es konkret geht: In Niederösterreich wandern 28,9 Prozent der monatlichen Rundfunkgebühren und des monatlichen Programmentgelts vom Börserl der GIS-Zahler in die Taschen des Landes. Zuletzt lagen die jährlichen Einnahmen bei rund 39 Millionen Euro. „Viel zu viel“, findet man bei Rot und Blau.