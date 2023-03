Paukenschlag in NÖ: Abgabe zur ORF-Gebühr fällt

Mit der geplanten Abschaffung der GIS-Gebühr ab 1. April 2024 kommt auch Bewegung in die Frage der ORF-Landesabgabe. Am Sonntagvormittag kündigte Niederösterreich an, ab diesem Zeitpunkt keine Landesabgabe mehr einzuheben. Das bringe für den Einzelnen 69,90 Euro jährliche Ersparnis, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).