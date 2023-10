Alkolenker flüchtet nach Crash vor Wiener Polizei

Nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw-Lenkern am Dienstag gegen 19.15 Uhr in Wien-Ottakring, ergriff einer der Unfallbeteiligten die Flucht. Die Polizei konnte den Mann jedoch wenig später an seiner Wohnadresse antreffen. Der 39-Jährige war stark alkoholisiert - er hatte zwei Promille im Blut.