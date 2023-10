Apple unterstützt Recht auf Reparatur in den USA

Die Reparatur von Apple-Geräten könnte in den USA künftig billiger werden. Der Konzern werde sich in den gesamten USA an die neuen kalifornischen Reparaturbestimmungen halten, sagte Brian Naumann, Apples Vizepräsident für Service und Betrieb, am Dienstag bei einer Veranstaltung im Weißen Haus. Ersatzteile, Werkzeuge und Dokumente, die für die Reparatur von Geräten benötigt werden, sollen künftig Reparaturwerkstätten und Verbrauchern zur Verfügung stehen.