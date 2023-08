Apple überraschend für Recht auf Reparatur

Das Gesetz für ein Recht auf Reparatur (Right to Repair Act) verlangt von großen Herstellern, dass sie Kunden ermöglichen, elektronische Geräte selbst oder über eine Werkstatt zu reparieren - und nicht nur durch Einsendung beim Hersteller selbst. So müssen die Hersteller Reparaturgeräte, Ersatzteile und für eine Reparatur notwendige Informationen zur Verfügung stellen. Ähnliche Gesetze wurden bereits in einigen anderen US-Bundesstaaten beschlossen.