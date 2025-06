Wanderer (25) stürzte 50 Meter in die Tiefe

Am Montagnachmittag beschloss ein 25-jähriger niederländischer Urlaubsgast den Schmied-Klettersteig in Gosau zu begehen. Für den Mann war es der erste Klettersteig. Er hatte keine Erfahrung und wählte zudem eine Variante im Schwierigkeitsgrad C. Er war entsprechend gut ausgerüstet und bewältigte seinen Angaben zufolge, die ersten Stellen ohne Probleme. Nach etwa einem Drittel des Klettersteiges wird dieser durch ein kurzes Waldstück unterbrochen. In diesem Bereich verlor er den Weg aus dem Blick und kam in freies, felsdurchsetztes Steilgelände.