Jeder vierte Oberösterreicher Opfer von Fake News

Gefälschte Fotos, aus dem Zusammenhang gerissene Videos: Besonders seit Beginn des Krieges in Israel werden soziale Netzwerke laut Experten regelrecht mit irreführenden Inhalten geflutet. Was kann man überhaupt noch glauben? Und vor allem: Wie können seriöse Inhalte von Fake News unterschieden werden? Diesen Fragen widmete sich die Landes-VP am Montag bei ihrem „PoliTalk“ angesichts des bevorstehenden Nationalfeiertags. „Wir rücken den Schutz unserer Demokratie in den Fokus, indem wir uns damit auseinandersetzen, wie Demokratie in Zeiten von Fake News und Desinformationskampagnen sowie manipulierten Videos und Bildern wehrhaft sein und bleiben kann“, begründet ÖVP-Chef LH Thomas Stelzer die Themensetzung.