Streit in Klagenfurt: 18-Jähriger niedergestochen

Es soll sich, wie so oft, um Geld gedreht haben. Und so brach Samstag in den frühen Morgenstunden in einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt ein heftiger Streit zwischen einem Pärchen (18 und 21) und deren 18-jährigen Nachbarn aus. Ein Wort ergab das andere - bis die Situation schließlich völlig eskalierte.