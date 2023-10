Bilderflut | Giftspritzerei | Karussell

Was da alles allein in den vergangenen Tagen auf uns herein prasselte - auf uns Österreicher im Allgemeinen, auf uns Journalisten im Speziellen! Massaker mit unsäglicher Brutalität, mit abstoßendster Bestialität in Israel, ein darauf folgender Krieg, der den großen, fürchterlichen Krieg von Putins Russland gegen die Ukraine (medial) in den Schatten zu stellen droht. Terror in Europa, mittlerweile zweithöchste Warnstufe auch in Österreich. Wen wundert es, wenn Kinder da längst fragen: Kommt jetzt der nächste Weltkrieg? Was sagt man ihnen? Nein, so schlimm wird´s schon nicht werden? Als Journalisten müssen wir mit der Bilder- und Informationsflut ohnegleichen ganz besonders sorgsam umgehen. Es sind aus der Ukraine, wie aus Israel schreckliche Bilder, die wir zu sehen bekommen, die wir aber längst nicht alle unseren Lesern und Online-Usern zumuten können. Am wenigsten den Kindern unter unseren Lesern. In so bewegten Zeiten wie diesen mit einer Informations- und Bilderflut auf Tausenden (Online-)Kanälen ist klassischer Journalismus wichtiger denn je. Wir sind mehr denn je gefragt, um zu ordnen, einzuordnen, Orientierung zu geben. Freilich nicht, um unsere Leser und User zu bevormunden, sondern sie bestmöglich dabei zu unterstützen, sich selbst ihr eigenes Bild machen zu können.