Prominente kritisieren den Umgang mit Pilnacek

Kurz übt heftige Kritik an Justiz

Vor allem Ex-Kanzler Sebastian Kurz übt heftige Kritik an den öffentlichen Demütigungen, die Pilnacek seit seiner Suspendierung Anfang 2021 erlebte. In einem Posting auf X (vormals Twitter) schreibt Kurz: Die Auseinandersetzungen in der Justiz seien in eine Schlacht ausgeartet, in der Pilnacek unter anderem durch die Veröffentlichung privater Nachrichten diskreditiert worden sei.