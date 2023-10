Wer soll das alles bezahlen, Herr Brunner?

Auf den ersten Blick ist sein Büro ein bisschen klein für den Finanzminister der Republik Österreich. Schreibtisch, kleine Couch und Besprechungstisch passen gerade mal hinein. Auf den zweiten Blick ist es richtig schön. Sternparkett und barocke Fresken an der Decke, ein Kruzifix und ein Prachensky (geliehen) an der Wand. Und es passt zur bescheidenen Art von Magnus Brunner. Neu im Regal steht ein Teeservice aus Usbekistan, wo Brunner als Vorsitzender des „Board of Governors“ der European Bank of Recovery and Development den Wiederaufbau in der Ukraine mitverhandelt hat. Eine gerahmte Karikatur zeigt ihn als „Magnus, der Drachentöter“. Der Drache heißt Inflation.