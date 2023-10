„Ich will nicht mehr von hier weg“

Wie kamen sie nach Vorarlberg?

Ich habe mich auf eine Stelle in einem Restaurant in Dornbirn beworben, und das klappte auf Anhieb. Das Erste, was mir auffiel, war, dass ich meinen Chef duzen durfte. Sowas gibt es in Deutschland nicht. Dort habe ich auch meinen Mann kennen gelernt, der in diesem Restaurant als Koch arbeitete. Es stammt aus Hohenweiler. Ja, und dann wurde ich Mutter, zwei Mädchen, neun Jahre, Zwillinge, und einen Buben mit elf. Da war ich sozusagen außer Gefecht gesetzt. Für mich steht und stand die Familie an allervorderster Stelle.