Kein Heizungstausch: Dicke Luft in der Koalition

Das Abgehen der Grünen vom verpflichtenden Tausch von Gas- und Ölheizungen hat in der türkis-grünen Koalition für mehr Ärger gesorgt, als ÖVP und Grüne offiziell zugeben wollen. Die Grünen mussten hart mit sich ringen, um sich von dem für sie so wichtigen Erneuerbare-Wärme-Gesetz zu verabschieden. Und sie sind auf den Koalitionspartner sauer. Die ÖVP hat von Anfang an wenig dazu beigetragen, dass es zu einer Einigung mit der SPÖ kommt. Die Zustimmung der Sozialdemokraten wäre nötig gewesen, weil das Gesetz eine Zwei-Drittel-Materie ist.