So gelingt der Umstieg auf eine Wärmepumpe

Rund drei Viertel der Energiekosten in einem Haushalt fallen durch Heizen und Aufbereitung von Warmwasser an. Noch höher kann der Anteil sein, wenn das häusliche Objekt nicht am letzten Stand der Technik ist und durch schlechte Dämmung viel Wärme verloren geht. Um langfristig Kosten zu sparen, sind eine Sanierung des Objektmantels (Wände, Fenster, Dach) und/oder ein Heizungstausch notwendig.