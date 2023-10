Wenig Strafen, viel Prävention für Jugendliche

Im besten Fall landen Teenager aber gar nicht erst in betreuten Wohngruppen. Die Stadt Dormagen in Nordrhein-Westfalen hat daher schon 2004 ein eigenes Modell entwickelt. Motto: „Prävention statt Reparatur.“ Ein Beispiel: Sobald bei der Stadt eine Geburt gemeldet wird, bekommen die frischgebackenen Eltern Post und einen Terminvorschlag, an dem ein Sozialarbeiter die Jungfamilie besucht. „Wir kommen nicht, um nachzusehen, ob in der Familie alles in Ordnung ist“, erklärt Bürgermeister Erik Lierenfeld. „Sondern, um uns als Partner vorzustellen.“