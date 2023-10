Neuer Direktor für Wirtschaftskammer Burgenland

Über den Wechsel war zuletzt bereits spekuliert worden, nun ist es offiziell: Harald Schermann übernimmt ab sofort die Funktion des Direktors in der Wirtschaftskammer Burgenland. Der 53-jährige Mittelburgenländer war bisher bereits Stellvertreter. „Ich freue mich sehr über meine neue Aufgabe und das in mich gesetzte Vertrauen“, so Schermann.