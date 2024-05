Dashcam zeigt, wie Lkw von Brücke gedrängt wird

Anhänger verkeilte sich in Brücke

Das Video zeigt, wie die Fahrerin nach der Kollision in dem Fahrzeug herumgeschleudert wird und in Panik schreit. Der Anhänger des Lastwagens hatte sich glücklicherweise in der Brückenkonstruktion festgekeilt und verhinderte somit einen Absturz. Über dem Fluss baumelnd musste Thomas schließlich 40 Minuten ausharren, ehe sie von den Einsatzkräften gerettet werden konnte.