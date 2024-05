Waffenstillstand? Das sagen Selenskyj und Putin

Sportlicher Wettkampf statt Krieg

Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte erklärt, dass es zum Vorgehen keine konkreten offiziellen Vorschläge aus Paris gebe. Die Idee des olympischen Friedens geht auf die Antike zurück, wurde aber auch bei der Wiederbelebung der Spiele in der Neuzeit als Gedanke aufgenommen. Während des Sportereignisses sollten alle Feindseligkeiten ruhen. In der Vergangenheit wurde aber bereits mehrfach gegen das Gebot verstoßen. Während des Ersten und Zweiten Weltkriegs fielen die Olympischen Spiele aus. Sie hätten in Berlin (1916), Tokio (1940) und London (1944) stattfinden sollen. Die Olympischen Spiele der Neuzeit gehen auf eine Initiative des französischen Adeligen Pierre de Coubertin zurück. Er plädierte dafür, dass die sich die Jugend der Welt in sportlichen Wettkämpfen messen solle, statt sich auf Schlachtfeldern zu bekriegen.