Viele strahlende Gesichter und ein „Abwesender“

Erster „Special Olympics Award“ an Dukic

Mario Dukic, der Fußball, Floorball, Tischtennis und Laufen betreibt, gewann den erstmals vergebenen „Special Olympics Award“. Da applaudierten unter anderen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der von den vielen Investitionen in die Infrastruktur von Nord bis Süd erzählte, Sportlandesrat Heinrich Dorner und viele mehr. Der große Dank von Sportpool-Obmann Thomas Trukesitz galt an diesem Abend den vielen Sponsoren des „Sportpool Burgenland“, ohne die die großartige Unterstützung für die burgenländischen Sportler und Sportlerinnen nicht möglich wäre.