Mehr Jahresarbeitszeit, später in Pension

Neumayer: „Wir haben in Österreich ein Preis-Leistungsproblem. Die Kosten werden höher, die Produktivität sinkt. Wir befinden uns in einer konjunkturellen Bodenbildung, stehen in einer Stagflation.“ Auch der Export würde schwächeln, da vor allem Deutschland mit großen Problemen zu kämpfen habe. Neumayer: „Ein Drittel unserer Exporte geht immer noch nach Deutschland. Aber dort wurde in den letzten viel zu wenig in Infrastruktur und Zukunft investiert. Das sieht man auch am Zustand der Autobahnen. Und es gibt in Deutschland extrem viel Bürokratie.“