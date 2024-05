So wie auch im Vorjahr, spendiert der Staat jedem der seit 6 Monaten seinen Hauptwohnsitz in Österreich hat, bis zu 290€ Klimabonus. Je nachdem, wie gut eine Gemeinde an öffentliche Verkehrsmittel angebunden ist und über welche Infrastruktur wie Schulen oder Spitäler sie verfügt, variiert der Betrag. Aber nicht alle Österreicher stehen positiv zu dem kleinen Bonus. Eine verdiente Draufgabe oder doch nur ein „Zuckerl“ der Regierung? Was halten Sie vom Klimabonus? Ist die Verteilung des Geldes gerecht? Schreiben Sie es uns in die Kommentare!