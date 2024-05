Vasseur: Hamilton „weiß, wie man Druck ausübt“

Dazu gehört auch der kurzfristige Austausch von Personal, wenn es nötig ist. So bekommt Charles Leclerc mitten in der Saison in Bryan Bozzi einen neuen Renningenieur, der den glücklosen Xavi Marcos ersetzt. Es ist ein gravierender Schritt, wenn man bedenkt, wie eng die Verbindung zwischen Fahrer und Renningenieur ist.