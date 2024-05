Slowakischer Premier Fico erneut operiert

Bis die Aussichten auf die Genesung abgeschätzt werden können, werde es noch einige Tage dauern. „Nekrotisches Gewebe nach der Schusswunde wurde entfernt. Der Patient ist jetzt bei Bewusstsein, er ist stabil, aber er ist immer noch in der Notaufnahme untergebracht. Sein Zustand ist wirklich ernst“, sagte die Leiterin des Roosevelt-Krankenhauses, Miriam Lapuníková. „Die ersten vier Tage nach einer Schussverletzung sind die schwierigsten“, ergänzte Kaliňák. Am Montag soll voraussichtlich entschieden werden, ob der slowakische Premier in die Hauptstadt Bratislava verlegt wird.