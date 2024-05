„Wer Verbrechen begeht, hat hier nichts verloren“

Aufgriffe deutlich gesunken

Im ersten Quartal des vergangenen Jahres sind laut Innenministerium an der Grenze zu Ungarn noch 4450 illegal Einreisende abgefangen worden, 2024 mache die Zahl der Aufgriffe von Jänner bis März lediglich 190 aus. Nur sechs Einwanderer wurden in der vergangenen Woche im Burgenland registriert. Damit beläuft sich die Gesamtzahl heuer auf 245 Migranten. Diesen Zustrom galt es früher an einem einzigen Tag zu bewältigen. Entsprechend selten sind mittlerweile ebenso die Festnahmen von Schleppern. Dieses Jahr wurden erst vier Täter gestoppt. Früher waren es bis zu 30 in einer Woche. Karner führt diese Entwicklung auf Österreichs verschärfte Asylpolitik mit mehr Grenzkontrollen und Abschiebungen zurück.