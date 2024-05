ÖVP am Ibiza-Jahrestag: „FPÖ kaum verändert“

Fünf Jahre nach der Ibiza-Affäre nützt die ÖVP das „Jubiläum“, um Stimmung gegen die FPÖ zu machen. „Die freiheitliche Partei hat sich eigentlich wenig geändert“, befand Generalsekretär Christian Stocker am Freitag. Er sieht die Verfehlungen eher beim damaligen Koalitionspartner, obwohl in Folge der Causa ÖVP-Politiker in den Fokus der Ermittlungen geraten waren.