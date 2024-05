Mit der „Krone“ zum Fußball-Highlight des Jahres

Auf Österreichs deutschen Erfolgs-Teamchef Ralf Rangnick und seine Truppe wartet also bereits in der Gruppenphase ein hochkarätiges, extrem schwieriges Programm. Das große Ziel, der Einzug in das Achtelfinale, bleibt trotz aller personeller Ausfälle aber durchaus machbar. Und mit den tausenden rot-weiß-roten Fans an den Spielorten in Düsseldorf und Berlin im Rücken sowieso!