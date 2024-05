„Wollten sich Ruf als Schwerkriminelle erarbeiten“

Organisiert wie die Mafia sollen neun Jugendliche einen Handyshop in Wien-Meidling terrorisiert haben. Mit Molotow-Cocktails versuchten sie ihn in Vollbrand zu setzen, ein Erpresserbrief sollte dann tausende Euro Schutzgeld einbringen. Die Bubi-Bande sitzt nun vor dem Schöffengericht in Wien. Während die Verteidigung sie als „nicht brandgefährlich“ bezeichnet, redet die Jugendgerichtshilfe von „fortgeschrittener Radikalisierung“.