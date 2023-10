Salzburgs Gloukh setzt sich für Hamas-Geiseln ein

Der Israeli ist unmittelbar betroffen, seine Familie und Freunde leben in Tel Aviv. Gestern meldete sich der 19-Jährige via Instagram zu Wort. „Mehr als 200 Geiseln werden von der Hamas in unbekanntem Zustand festgehalten. Mehr als 200 junge Männer und Frauen, Großmütter, Großväter und Babys. Bürger von Ländern auf der ganzen Welt. Für Geiseln einzutreten ist nicht politisch. Es ist humanitär“, erklärte er.