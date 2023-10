Große Probleme bei den Wiener Großprojekten

Sind Sie vor Kurzem mit der U2 zwischen Universität und Karlsplatz unterwegs gewesen? Für nächstes Jahr ein Konzert in der neuen Mega-Halle gebucht? Nein? Wie auch. Da politisch nie jemand verantwortlich sein will, kann man es nur so formulieren: Auf Wiens Großprojekten muss ein Fluch liegen. Wie folgende Beispiele zeigen: