Brauereien-KV: Löhne steigen um 9,2 Prozent

Die Brauindustrie hat sich in der zweiten Verhandlungsrunde auf einen neuen Kollektivvertrag geeinigt. Für die etwa 3500 Beschäftigten in der Branche steigen die Löhne und Gehälter um 8,1 Prozent plus 36 Euro. Das entspricht laut den Gewerkschaften einem durchschnittlichen Plus von 9,2 Prozent.