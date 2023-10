Daumen soll Innerhofer beim Finale nicht behindern

„Das ist das wichtigste Rennen meiner Saison“, weiß Trailläufer Hans-Peter Innerhofer um die Bedeutung der Golden World Series, die am Wochenende in der Region Ligurien in Italien stattfinden. Dabei kommen die besten Trailläufer der Welt zusammen. „Meine Form ist richtig gut, aber in Italien sind die besten Läufer, da brauchst du einen guten Tag“, peilt Innerhofer eine Platzierung unter den ersten zehn an.