Innerhofer hat Finale in Italien vor Augen

Derzeit gehört er in der Trailrunning-Szene zu den besten, trotz Amateurstatus. Hans-Peter Innerhofer führt derzeit die sogenannte Golden National Serie (jeweils zwei Rennen mit durchschnittlich 30 Kilometer und 2000 Höhenmeter in Deutschland, Schweiz und Österreich) an, startet am Samstag in Mayrhofen (T) in den finalen Lauf.