Mehr als 100 Flussdelfine verendeten in Brasilien

Zuletzt waren in dem Lago Tefé - dem See, in dem die Delfine entdeckt wurden - Wassertemperaturen von mehr als 39 Grad Celsius gemessen worden. Das Amazonasgebiet leidet derzeit unter hohen Temperaturen und einer schweren Dürre. Viele Flüsse in der Region führen deutlich weniger Wasser als im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Das Klimaphänomen El Niño verstärkt die gewohnte Trockenheit zusätzlich.