Rettungsaktion für Flussdelfine im Amazonasgebiet

Hohe Wassertemperatur Schuld am Tod?

Die Forscher gehen davon aus, dass der Tod der Delfine im Zusammenhang mit der aktuellen Hitze und Trockenheit in der Region stehe. „Die durchschnittliche Wassertemperatur im Tefé-See liegt bei 32 Grad - zuletzt haben wir aber selbst in drei Meter Tiefe noch 40 Grad gemessen“, erläutert Marmontel.