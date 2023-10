Obdachlosen-Morde: Polizei hat erste heiße Spur

Aufnahmen von Unbekanntem am Tatort

Mit der ersten heißen Spur könnten die Beamten der Schreckensserie nun ein Ende setzen. Denn wie sich inzwischen herausstellte, soll eine Überwachungskamera am Hernalser Gürtel in Alsergrund (siehe Foto unten) eine verdächtige Person aufgenommen haben. Dort erfolgte der letzte Angriff des Unbekannten am 9. August: Ein 55-Jähriger wurde schwer verletzt aufgefunden. Wenige Tage später erlag der Mann seinen schweren Verletzungen, die ihm der Unbekannte zugefügt hatte.