Auf schlafende Obdachlose in Park eingestochen

In der Nacht auf Sonntag wurde auf eine schlafende Obdachlose in einem Wiener Park eingestochen. Die Frau erwachte mit starken Schmerzen, und schleppte sich in Richtung Praterstern, bis sie dann von den Einsatzkräften versorgt wurde. Von dem Täter fehlt bis jetzt jede Spur. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.