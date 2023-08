Obdachloser blutend am Wiener Straßenrand gefunden

Unbekannter Täter stach erneut zu

Das dritte Massaker ließ nicht lange auf sich warten. In der Nacht auf Mittwoch gegen 2 Uhr wurde ein Mann am Straßenrand auf dem Hernalser Gürtel in Alsergrund sitzend und schwer verletzt aufgefunden. Umgehend wurde durch Polizisten die Rettung alarmiert und mit der Erstversorgung des Mannes begonnen. Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien waren rasch vor Ort, übernahmen die notfallmedizinische Versorgung und brachten den Verletzten in ein Spital. Im Krankenhaus konnten mehrere Stich- und Schnittverletzungen an dessen Körper festgestellt werden. Nach einer Notoperation befindet sich der Mann derzeit nicht in Lebensgefahr.