Mordalarm: Leiche auf Wiener Parkbank gefunden

Zweiter Mordverdacht in dieser Woche

Es ist der zweite Leichenfund in dieser Woche, der im Zusammenhang mit einem Mord stehen könnte. Bereits am Dienstag wurde eine 28-Jährige in Simmering tot in einer Wohnung gefunden. Ein Verdächtiger wurde bereits festgenommen. Noch im Laufe des Mittwochs soll die Leiche der Frau obduziert werden.