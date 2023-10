Finanzspritzen für mehr Tiroler Spitäler ab 2024

Öffentliche Krankenanstalten wie Bezirkskrankenhäuser werden in Tirol über den Gesundheitsfonds und damit auch über das Land und die Gemeinden finanziert. In welcher Höhe Mittel für eben jene Krankenanstalten bereitgestellt werden, ist gesetzlich geregelt. „Daneben leistet das Land auch seit 2016 verschiedene finanzielle Unterstützungsleistungen, um ihre Finanzierung sicherzustellen – um also die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben zu decken“, heißt es seitens der Landes. Eigentlich müssten die Träger die Verluste selbst übernehmen, doch vertragliche Regelungen legen das Land für Beitragsleistungen fest. Diese Regelung betraf bisher die Tirol Kliniken, das BKH in Schwaz und das Krankenhaus St. Vinzenz in Zams.