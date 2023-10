So lange läuft nun der Vertrag von Ralf Rangnick

Dieselbe Staffelung wie bei Foda

Sollten die Österreicher wie nach der vergangenen WM-Qualifikation 2022 über die Nations League an einem Play-off teilnehmen, würde sich Rangnicks Vertrag bis inklusive dieser Spiele verlängern. Diese werden im März 2026 stattfinden. Bei einer WM-Teilnahme wäre auch das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada automatisch ins Vertragswerk inkludiert, bekräftigte Neuhold. „Wir müssen also in diese Richtung keine Gespräche führen. Es ist dieselbe Staffelung wie bei Franco Foda.“