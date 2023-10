Aserbaidschan gegen Österreich ab 18 Uhr LIVE

„Gute Balance“ als Schlüssel

Rangnick erwartet ein ganz anderes Spiel als am Freitag daheim gegen Belgien (2:3). „Für mich ist der Schlüssel, dass wir eine gute Balance finden zwischen Defensive und Offensive“, erklärte der Deutsche. Er forderte eine Ausgewogenheit „zwischen dem, was wir defensiv brauchen, um stabil zu stehen und so ein Spiel auch zu Null spielen zu können“. Umgekehrt müsse man „wieder in der Lage sein genügend eigene Möglichkeiten zu kreieren“.