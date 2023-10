Ralf Rangnick kassiert Bierdusche bei ÖFB-Party

Beim ersten Lied, das nach der geschafften EM-Qualifikation in der Kabine angestimmt wurde, sang Rangnick dennoch nicht mit. Rainhard Fendrichs Klassiker „I am from Austria“ war da zu hören - inbrünstig dargeboten von den Feierbiestern Wöber, Schlager und Co. Der Wahl-Österreicher Rangnick kam da gerade erst aus der Fan-Kurve zurück. Die mitgereisten Anhänger hatten lautstark gefordert: „Wir wollen den Teamchef sehen.“