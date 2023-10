Ukraine: „Feind bereitet sich auf Offensive vor“

Die Streitkräfte hätten bei den besetzten Städten Luhansk und Berdjansk feindliche Flugplätze und Hubschrauber attackiert, teilte das Militär via Telegram mit. Bei der Hafenstadt Berdjansk am Asowschen Meer habe man ukrainische Raketenangriffe abgewehrt, so der von Russland eingesetzte Statthalter in den besetzten Teilen der südöstlichen Region Saporischschja, Wladimir Rogow.