„Sniper“ zielte mit Jagdgewehr aus Wiener Wohnung

Prater weckte Schieß-Leidenschaft

In seiner Befragung erzählte der zurückgezogen lebende Angeklagte, dass er zum Luftgewehrschießen im Prater war, es aber dann mit der selbst gekauften Waffe im Schießkeller nicht so gut funktioniert habe. Weshalb er vom Fenster aus den Fokus testete. Damit von einer Anstalts-Einweisung vorerst abgesehen werden kann, soll der Mann nun im Gefängnis psychopharmakologisch eingestellt werden. Bislang wurde er in der U-Haft nicht behandelt - daher vertagt auf 13. Dezember.