Roboter statt Bauer: So läuft nun die Stallarbeit

Wie viele andere Branchen hat sich auch die Landwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten rasant entwickelt. Sah man in den Achtzigerjahren noch viele Menschen auf den Feldern, die bei der Ernte mit anpackten, so erledigen diese Aufgaben heute beinahe nur noch Maschinen. Und noch eines fällt auf, wirft man einen Blick in die Statistik: Zählte man vor 40 Jahren noch 26.000 landwirtschaftliche Betriebe in Kärnten, sind es mittlerweile noch etwa 18.000. Und viele von ihnen haben ihre Anbauflächen und Ställe deutlich erweitert, um profitabel arbeiten zu können. Einige Bauern haben sich auch ein zweites Standbein geschaffen, bieten Urlaub am Bauernhof an oder vermarkten ihre Produkte in Hofläden.