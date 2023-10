Die digitale Revolution in unserer Hosentasche

Nachrichten in halsbrecherischem Tempo

„Wenn wir in den Achtzigern auf ganz brandaktuelle Neuigkeiten gestoßen sind, war der erste Weg zur nächsten Telefonzelle, um den Artikel zu diktieren. Aktuelle Fotos mussten wir mit dem Zug nach Wien schicken, damit sie es in die aktuelle Ausgabe schaffen“, erinnert sich „Kärntner Krone“-Chefredakteur Hannes Mößlacher. „Heute kursiert so eine Geschichte innerhalb von Minuten auf den Social-Media-Plattformen.“ Bei diesem halsbrecherischen Tempo bleiben leider immer öfter Fakten auf der Strecke - und das Gerät, das wir alle in unserer Hosen- und Handtasche mit uns tragen, treibt die digitale Spirale immer weiter. „Umso mehr sind wir als Journalisten gefragt, sorgfältig und gewissenhaft zu arbeiten. Das sind wir unseren Lesern schuldig“, betont Mößlacher.