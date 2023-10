Dramen, die das ganze Land erschütterten

Bankräuber sterben aus

Erfreulicher sind die Aussichten hingegen in Sachen Bankraub. Wie auch Interpol-Chef Jürgen Stock jüngst bestätigte, ist zumindest der klassische Überfall auf Geldinstitute am Aussterben. Wie auch die Statistiken belegen. Der letzte Bankraub in Österreich ging im April in Vorarlberg über die Bühne - und in Kärnten hatten die Kriminalisten diesbezüglich ohnehin schon länger keinen Anlass, Ermittlungen einzuleiten.