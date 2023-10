Palästinenser-Präsident distanziert sich von Hamas

US-Außenminister Blinken am Montag wieder in Israel

Unterdessen will US-Außenminister Antony Blinken nach seinem Besuch verschiedener Länder im Nahen Osten an diesem Montag wieder nach Israel reisen. Das bestätigte das US-Außenministerium der Deutschen Presse-Agentur in Washington am Sonntag. Blinken war in den vergangenen Tagen nach einem Stopp in Israel im Sinne der Pendeldiplomatie weiter nach Katar, Saudi-Arabien, in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Ägypten gereist.