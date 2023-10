Israel: Nervenkrieg um die Geiseln der Terroristen

Katar-Iran-Treffen in Doha

Eine fatale Fehleinschätzung, wie die beispiellosen Gräueltaten der Hamas-Killer an Tausenden Frauen, Kindern und Männern in Israel blutig vor Augen führten. Gleichzeitig ist Katar ein enger Verbündeter der USA, die in Doha ihre größte Militärbasis in der Region betreiben. Und das Emirat hat einen guten Draht in den Iran, mit dem es sich das größte Gasfeld im Persischen Golf teilt. Der Iran wiederum finanziert die militärische Infrastruktur der Terrororganisation Hamas.